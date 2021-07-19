В Киеве автомобиль перекрыл дорогу спасателям
Об этом сообщает "Киев оперативный".
По словам очевидца, в одном из помещений вспыхнул пожар.
На место вызвали спасателей, которые не могли оперативно добраться к месту ЧП из-за "героя парковки".
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Так, водитель бросил свой автомобиль посреди дороги в узком квартале.
Чтобы освободить дорогу спасателям и неравнодушным прохожим пришлось двигать машину нарушителя.
По предварительной информации, пожар ликвидировали, обошлось без жертв.
Напомним, Киеве с 1 июля 2021 года начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре и на прилегающих территориях.
Так, стоимость одного часа парковки теперь составляет:
I зона (центральная часть города) – 35 грн за час (было 10 грн);
II зона (прилегающие к центру территории) – 25 грн/час (было 7 грн);
III зона (спальные районы) – стоимость не изменилась, 5 грн/час.
К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.