В Киеве автомобиль перекрыл дорогу спасателям

Об этом сообщает "Киев оперативный".

По словам очевидца, в одном из помещений вспыхнул пожар.

На место вызвали спасателей, которые не могли оперативно добраться к месту ЧП из-за "героя парковки".

Так, водитель бросил свой автомобиль посреди дороги в узком квартале.

Чтобы освободить дорогу спасателям и неравнодушным прохожим пришлось двигать машину нарушителя.

По предварительной информации, пожар ликвидировали, обошлось без жертв.

Напомним, Киеве с 1 июля 2021 года начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре и на прилегающих территориях.

Так, стоимость одного часа парковки теперь составляет:

I зона (центральная часть города) – 35 грн за час (было 10 грн);

II зона (прилегающие к центру территории) – 25 грн/час (было 7 грн);

III зона (спальные районы) – стоимость не изменилась, 5 грн/час.

К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.