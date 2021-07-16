В Полтаве маршрутный автобус сбил женщину



Как передает Politeka.net, подробности аварии сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Инцидент произошел утром, 16 июля. Прибывшие на место правоохранители установили, что 41-летний водитель во время движения потерял сознание и маршрутка наехала на женщину, которая продавали квас.

Пострадавшую с травмами госпитализировали в местную больницу. Также помощь медиков понадобилась и водителю. К счастью, ДПТ обошлось лишь двумя пострадавшими.

По факту произошедшего решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские будут устанавливать более подробные обстоятельства аварии.

Стоит отметить, что практически все автолюбители в Украине совершают одни и те же ошибки, вследствие чего происходят аварии, или ДТП.

Впрочем, виновниками ДТП становятся не только водители. Недисциплинированность пешеходов - еще одна причина многих аварий.

К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.