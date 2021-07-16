В Полтаве маршрутный автобус сбил женщину
Как передает Politeka.net, подробности аварии сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Инцидент произошел утром, 16 июля. Прибывшие на место правоохранители установили, что 41-летний водитель во время движения потерял сознание и маршрутка наехала на женщину, которая продавали квас.
Пострадавшую с травмами госпитализировали в местную больницу. Также помощь медиков понадобилась и водителю. К счастью, ДПТ обошлось лишь двумя пострадавшими.
По факту произошедшего решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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Полицейские будут устанавливать более подробные обстоятельства аварии.
Стоит отметить, что практически все автолюбители в Украине совершают одни и те же ошибки, вследствие чего происходят аварии, или ДТП.
Впрочем, виновниками ДТП становятся не только водители. Недисциплинированность пешеходов - еще одна причина многих аварий.
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