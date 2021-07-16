На Львовщиене мужчина вытащил с того света четырех человек

Как передает Politeka.net, о героическом поступке своего спасителя рассказала одна из пострадавших.

"Спасибо этому герою Андрею, который спас четырех человек, которые купались в реке Стрый.
Гордимся такими людьми, дай Бог тебе здоровья, да счастья!", - написала женщина в сети.

Местные жители узнали героя по фото. Им оказался Андрей Данелейко.

В комментарии СМИ он признался, что отдыхал на пляже и уже собирался ехать домой, но "что-то пошло не так".
"Те, кто на берегу отдыхал, увидели, что в реке кто-то тонет, начали кричать. Времени на раздумья не было", - рассказал Андрей.
Также сообщается, что среди пострадавших были женщины и ребенок.
Украинцы в сети поблагодарили мужчину за смелый поступок.

Стоит отметить, что в Украине за первый месяц лета жертвами трагедий на воде стали около 200 человек, из них 34 ребенка.

Спасатели предупреждают, что нужно тщательно выбирать места для купания и соблюдать правила безопасности во время плавания. Также необходимо постоянно контролировать детей, которые находятся в воде.

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