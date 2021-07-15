В Киеве парень просил милостыню, переодевшись в старушку

Об этом сообщает Типичный Киев.

На Крещатике заметили «бабушку», которая просила милостыню лицом в пол, но когда к ней подошли ближе - выяснилось, что «старушка» оказалась парнем с усами.

«– А бабуля где?

– Я за неё!», – шутит автор публикации.

"Такое на йоге не все делают», «а вам кто-то обещал, что там должна быть бабуля?", «это ж какую надо иметь выносливость чтоб в такую жару сидеть в этом балахоне…», " Эта "бабуля" там уже лет 10 точно "работает". Не знаю там 1 и тот же мужик или они меняются, но точно не бабуля", – пишут в сети.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, в Киеве спасатели помогли ребенку

Родители парня позвонили в ГСЧС.

Спасатели сняли гайку с пальца 12-летнего парня -ребенок надел ее ради забавы.

Это произошло 13 июля в многоэтажке на улице Кондратюка. Сотрудникам ГСЧС пришлось применить специальный электроинструмент, чтобы снять гайку с пальца.

Вместе с медиками ГСЧС провели беседу с парнем и его родителями.

К счастью, медицинская помощь не понадобилась, здоровью парня ничего не угрожает.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.