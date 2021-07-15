На Тернопольщине исчез без вести двухлетний ребенок
Как передает Politeka.net, детали поисковой операции сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
К правоохранителям обратилась мама девочки и сообщила, что ее дочь играла возле дома, но внезапно пропала.
Все произошло ночью и родители сами пытались найти малышку, но им это не удалось.
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"По сигналу "Тревога" на поиски ребенка подняли личный состав Тернопольского райуправления полиции. Привлекались к поискам работники ювенальной превенции, уголовного розыска, кинологи и бойцы спецподразделения КОРД. Искали девочку с помощью тепловизоров", - говорится в сообщении.
К счастью, малышку удалось обнаружить аж за 2 километра от деревни - она сидела в зарослях у дороги. Девочку передали родителям и теперь их могут наказать.
Сейчас решаться вопрос о привлечении их к административной ответственности.
Отметим, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста.
Основными причинами исчезновения являются сложные отношения с родителями и попытки доказать свою независимость и самостоятельность.
Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.
Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"
Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.