Неужели нельзя было просто раздать?

Под Днепром предприниматели выбросили овощи, которые не смогли реализировать

Как передает Politeka.net, кадры с места опубликовали в Telegram-канале "Днепр сейчас".

"В Синельниково горе-бизнесмены устроили свалку. Люди завалили обочины нереализованными огурцами, которые теперь гниют под палящим солнцем", - говорится в сообщении.



Украинцы в сети были возмущены таким поступком. Многие сразу же предложили по несколько вариантов утилизации овощей вместо того, чтобы выбрасывать овощи.

"Что за люди? Выставили бы в городе может быть нуждающиеся забрали бы", "На крайняк стучишь в любой дом где держат свинок и угощаешь свинок огурчиками", "А им по**рен лучше пусть гниет, все как 8 марта только с цветами, нет что б раздать, лучше на свалку", "Ёлки, черешня, яблоки... Страна жмотов", "Неужели нельзя было раздать. Так нет. Лучше пускай сгниют, но никому не достанутся", "Лучше пусть сгниет чем отдать дешевле", - писали в комментариях под постом.

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