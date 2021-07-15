В Черниговской области в пруду утонули дети

Об этом сообщает пресс-центр ДСНС в Telegram.

"13 июля в 16:20 в ДСНС Украины поступило сообщение, что вблизи села Слободка на Черниговщине в искусственном водоеме утонули два брата 10-ти и 14-ти лет", - говорится в сообщении.

Дети без разрешения убежали купаться - взрослые нашли их вещи на берегу, когда дети долго не возвращались домой.

За помощью к полицейским обратился отец, который отправился на поиски сам. Тела достали детей из водоема достали сотрудники полиции.

Напомним, в Украине только за сутки утонуло пятеро детей

Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ГСЧС.

Спасатели опубликовали правила, которые могут помочь избежать трагедии.

1. Следите за детьми, объясняйте им об опасности на воде.

2. Всегда должен быть ответственный взрослый, который будет следить за детьми.

3. Во время отдыха с детьми не отвлекайтесь на какую-то другую деятельность, например, чтение или разговоры по телефону.

4. Не употребляйте алкоголь на отдыхе с детьми.

5. Научитесь оказывать первую медицинскую помощь.

6. Одевайте на детей спасательные жилеты.

7. Запрещайте детям долго находиться под водой, задерживая дыхание.

8. Дети должны купаться в специально отведенных местах.

9. Детям, которые не умеют плавать, запрещено заходить глубоко в воду.

Нарушение этих простых правил приводит к фатальным последствиям.

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