Ничего себе!

В Италии произошло извержение вулкана Этна

Выброс лавы произошел 14 июля, а облако пепла с самого высокого вулкана Европы было видно на высоте шесть километров вблизи Катании, пишет ANSA.

Прилегающие районы на расстоянии более 1 км засыпало крупными фрагментами вулканической породы.

Извержение можно было увидеть с расстояния 6,2 км.

В сети уже начали публиковать захватывающие кадры с места.

#Etna's Southeast Crater erupted again late on 8 July 2021. This is the view from Lipari, about 70 km to the north. pic.twitter.com/UbdCsp7Wie — Boris Behncke (@etnaboris) July 9, 2021

During the latest paroxysmal episode at #Etna's Southeast Crater, on 14 July 2021, the nearby Bocca Nuova crater and surrounding areas up to >1km distant were subjected to a heavy bombardment by large fragments of volcanic rock. Seen from 6.2 km distance pic.twitter.com/wFKa8pXx5p — Boris Behncke (@etnaboris) July 15, 2021

Стоит отметить, что Этна - самый высокий и самый активный вулкан Европы. На горе расположено от 200 до 400 вулканических кратеров и каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.

Напомним, на Филиппинах произошло мощное извержение вулкана Тааль.

Как сообщала Politeka, профильными экспертами было зафиксировано новое извержение вулкана Этна.

Также Politeka писала, что Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла.