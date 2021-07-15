В Италии произошло извержение вулкана Этна
Выброс лавы произошел 14 июля, а облако пепла с самого высокого вулкана Европы было видно на высоте шесть километров вблизи Катании, пишет ANSA.
Прилегающие районы на расстоянии более 1 км засыпало крупными фрагментами вулканической породы.
Извержение можно было увидеть с расстояния 6,2 км.
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В сети уже начали публиковать захватывающие кадры с места.
Стоит отметить, что Этна - самый высокий и самый активный вулкан Европы. На горе расположено от 200 до 400 вулканических кратеров и каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.
Напомним, на Филиппинах произошло мощное извержение вулкана Тааль.
Как сообщала Politeka, профильными экспертами было зафиксировано новое извержение вулкана Этна.
Также Politeka писала, что Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла.