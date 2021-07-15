На 6-летнего мальчика напала собака породы метис

У ребенка врачи обнаружили множественные раны лица после укусов агрессивного пса. Инцидент произошел в Горишних Плавнях Полтавской области.

Детали ЧП в Полтавской области сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины.

Уточняется, что ребенка покусала собака просто посреди улицы Добровольского. В результате нападения потерпевшего мальчика госпитализировали в больницу, где его жизнь спасают врачи. Личность владельца животного была установлена полицией. Им оказался 35-летний местный мужчина.

В отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение правил содержания собак, повлекшие причинение вреда здоровью людей. Продолжается проверка.

Стоит отметить, что кинологи и волонтеры считают, что в 90 процентах случаев людей кусают невоспитанные и недрессированные домашние питомцы. Причины такого поведения животных могут быть разными - от страха до нежелания подчиняться человеку.

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