На 6-летнего мальчика напала собака породы метис
У ребенка врачи обнаружили множественные раны лица после укусов агрессивного пса. Инцидент произошел в Горишних Плавнях Полтавской области.
Детали ЧП в Полтавской области сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины.
Уточняется, что ребенка покусала собака просто посреди улицы Добровольского. В результате нападения потерпевшего мальчика госпитализировали в больницу, где его жизнь спасают врачи. Личность владельца животного была установлена полицией. Им оказался 35-летний местный мужчина.
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В отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение правил содержания собак, повлекшие причинение вреда здоровью людей. Продолжается проверка.
Стоит отметить, что кинологи и волонтеры считают, что в 90 процентах случаев людей кусают невоспитанные и недрессированные домашние питомцы. Причины такого поведения животных могут быть разными - от страха до нежелания подчиняться человеку.
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