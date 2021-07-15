Ну Сумщине у женщины под пломбой обнаружили неприятную находку
В прошлом году жительница Шостки Лариса дважды лечила один и тот же зуб. Сначала весной она обращалась к частному стоматологу, а в декабре – в стоматполиклинику.
Очередной визит к специалисту произошел неделю назад.
"Мне убрали пломбу, а потом доктор говорит: «Что-то здесь черненькое. Какая-то лапка», - передает слова женщины 0542.
Как оказалось, под старой пломбой у нее оказался клещ. Пострадавшая сдала анализы и они дали позитивный результат на боррелиоз.
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До этого она чувствовала, что у нее не все в порядке со здоровьем - ее беспокоила повышенная температура и боль в суставах, но к врачам она так и не обращалась.
После случившегося Лариса решила пойти к стоматологу, которая делала ей пломбу, но ничего из этого не вышло - врач только возмутилась претензиями от бывшей пациентки.
Специалисты предупреждают, что самым главным в профилактике от клещей является закрытая одежда. При посещении леса вам необходимо одевать длинные брюки, длинные рукава и головной убор.
Также необходимо обзавестись природным или синтетическим химическим веществом, которое будет отпугивать членистоногих.
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