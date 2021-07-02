Участница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Александра Миколюк показала себя и рассказала о горе в семье
Как пишет Politeka.net, Александра Миколюк является участницей шоу "Холостяк". Когда красотка пришла на проект, за ней следили менее 50 тысяч человек в Инстаграм. Сейчас за девушкой следят более 100 тысяч фанатов, которых Александра постоянно радует новыми фото.
В этот раз девушка показала снимок, на котором была в цветочно мини-платье с декольте. В таком виде девушка прогулялась по аллее в Киеве.
"Произошедшее в моей семье горе натолкнуло меня на одну удивительную мысль.
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А что, если вся наша жизнь это всего лишь длинная поездка, где конечная остановка означает не просто конец пути, а прибытие в то место, где все только начнётся?
Что, если вся наша жизнь лишь трен-лагерь перед чем-то большим, и по-настоящему важным?
Что думаете на этот счёт?", - написала Александра.
Фанаты сразу начали комментировать фото: "Ну что за красота", "А что случилось?", "Есть интересная фраза на этот счет", "Хорошая мысль. Возможно действительно так и есть".
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