На 73-році життя в Санк-Петербурзі помер відомий російський режисер, сценарист та заслужений діяч мистецтв Олександр Рогожкін, який зняв багато легендарних фільмів.

Як пише Politeka.net, 72-річний Олександр Рогожкін, який народився 3 жовтня 1949 року в місті Санкт-Петербург, як сценарист дебютував у 1980 році у стрічці "І будемо жити", однак популярність йому принесли роботи над стрічками "Особливості національного полювання", "Особливості національної риболовлі", "Особливості національного полювання в зимовий період", "Кукушка". Окрім цього Рогожкін був сценаристом "Особливостей національної політики", працював над серіалами "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Убойная сила".

У 2003 році легендарний режисер удостоївся премій "Ніка" у номінаціях "Найкраща режисура" та "Найкращий фільм", а також отримав "Золотого орла" за "Найкращу режисуру".

Смерть Рогожкіна підтвердили 24 жовтня на кіностудії "Ленфільм", передає "Фонтанка.ру".

Подруга Рогожкіна та кінокритик Ольга Шервуд написала довгий пост у своєму Facebook.

"Абсолютно дивовижний, геніальний, він був жахливо недооцінений (як, утім, не тільки він з ленфільмовских кращих людей). Ми були дружні знайомі з 1974-го; Останні роки, на жаль, пройшли зовсім без нього; Зараз слів немає…", - написала Ольга.

Про причини смерті режисера поки нічого не відомо.

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