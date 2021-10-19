Перестало битися серце великої актриси, заслуженої артистки України Марії Гонти, яка не подолала чуму останніх років - коронавірус.
Про це повідомили на ФБ-сторінці Тернопільського академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка, в якому Гонта працювала з 1962 року, передає Politeka.net.
Актриси не стало 18 жовтня, їй було 83 роки.
"Ця талановита, працьовита актриса з хорошими зовнішніми і голосовими даними полонила серця глядачів і багато років не переставала дивувати їх широкою палітрою створених нею образів", - йдеться в повідомленні театру.
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Марії Гонті був під силу будь-який жанр - від оперети до трагедії. Свого часу вона успішно зіграла двох Марусь - Марусю Чурай і Марусю з вистави "Дай серцеві волю, заведе в неволю" М. Кропивницького.
Особливо глибоко актриса розкривала у своїй творчості тему материнства (у виставах «Суєта», «господар» І. Карпенка-Карого, «Маклена Граса» М. Куліша, «Лісова пісня» Лесі Українки та ін.).
Зворушливо попрощався з артисткою журналіст Олег Вергеліс. Саме він озвучив причину смерті легенди - COVID-19.
"Кілька років тому разом з драматургом Павлом Ар'є ми потрапили до Тернополя, і перше про що я попросив театр - про зустріч з Марією Євгенівною Гонтою. Ми зустрілися (виявилося, що вона читала мої статті про театр) і потім довго говорили в скверику біля театру. Вона ні на що не скаржилася, крім часу, що для всіх актрис світу - невблаганний", - написав журналіст.
Українці долучилися до співчуттів у коментарях:
"Непоправна втрата, спочивайте з богом, Маріє Євгенівно, сумую разом з рідними"
"Яка сумна звістка... Вічна пам'ять🙏"
"Світла пам'ять, актрисо... Співчуття рідним, близьким..."
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