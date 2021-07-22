Влітку українцям потрібно сплатити податок на нерухомість

Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, або її частин, пишуть «Факти».

Зазначимо, для громадян при сплаті податку на нерухомість існує певна податкова пільга залежно від площі об'єкта оподаткування.

Зокрема, база оподаткування об'єкта житлової нерухомості зменшується:

для квартири або квартир, незалежно від їх кількості, - на 60 кв. метрів;

для житлового будинку або будинків, незалежно від їх кількості, - на 120 кв. метрів;

для різних типів об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх частин (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири або декількох/квартир і житлового будинку або декількох будинків, у тому числі їх частин), — 180 кв.метрів.

Таким чином, платити податок потрібно за кожен квадратний метр квартири понад пільгових 60 кв.метрів. Тобто, якщо площа житла, наприклад 50 кв.м., то платити за нього не потрібно.

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