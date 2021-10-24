У місті Семенівка Чернігівської області між двома неповнолітніми хлопцями стався конфлікт, у результаті якого один із них впав на бетон та від отриманих травм помер на місці.

Речниця поліції Чернігівщини Наталія Слабеняк повідомила журналістам "Суспільного", що у ніч з суботи, 23 жовтня, на неділю, 24 жовтня, між 17-річиним та 16-річним хлопцями стався конфлікт біля будинку культури. Вони стояли на ганку та за щось сварилися.

Як каже Наталія Слабенюк, у якийсь момент старший хлопець смикнув іншого за одяг, той похитнувся і з висоти власного зросту впав спиною на бетон. Від падіння 16-річний підліток отримав травми, несумісні із життям. Медики, які приїхали до будинку культури, робили усе необхідне, щоб врятувати хлопця, однак той помер на місці події.

Вбивство з необережності наразі розслідують правоохоронці. 17-річному хлопцю загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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