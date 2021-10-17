Молода мама трьох дітей загинула в результаті ДТП на Волині, також не стало і водія, який скоїв наїзд на нещасну - в мережі висловлюють свої співчуття.

У суботу, 16 жовтня, у Володимирі-Волинському (Волинська область) сталася ДТП, в результаті якої загинула 28-річна мама трьох дітей. Новина про трагедію розлетілася по ЗМІ і соцмережам.

За неофіційною інформацією, водій Mercedes не впорався з керуванням і на великій швидкості збив дівчину, що йшла по узбіччю. Чоловік вилетів з-за керма і отримав важку черепно-мозкову травму, в результаті чого теж загинув.

У машині також перебував 13-річний підліток, за даними преси, син загиблого. Дитина особливо не постраждала.

Відомо, що прибулі медики намагалися врятувати постраждалу, але вона, на жаль, померла в лікарні. У дівчини залишилися троє дітей - сини у віці 10 і 7 років і дочка, якій не виповнилося і року.

Момент ДТП потрапив на камеру відеореєстратора. Кадри опублікувало видання "Волинь" на своїй сторінці в YouTube.

У мережі висловили співчуття родині загиблої жінки.

"За що таке покарання, дітки маленькі, скільки за перевищення швидкості говорилося, видно покарання малі для водіїв, а страждають невинні, царство небесне і вічний спокій...",- написав коментатор під одним з постів.

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