Погода продовжить псуватися, захоплюючи все нові і нові регіони: вже у вівторок дощі атакують половину країни, а в інших регіонах почне різко падати температура.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі опублікували свіжий прогноз, згідно з яким у вівторок, 9 листопада, в Україні сильно зіпсується погода. Дощі атакують східні і південні регіони, а в західних і центральних областях сильно похолодає.

Так, на Заході очікується 5-7 градусів. Буде сухо і сонячно, але температура продовжить невблаганно падати. Такий же температурний режим очікується в центрі.

У південних і східних регіонах буде на кілька градусів тепліше, але погоду зіпсують дощі. Опади очікуються у всіх областях Сходу і Півдня, крім Дніпропетровської області. У південних регіонах стовпчики термометра показуватимуть 7-10 градусів, а на Сході похолодає до 6-9 градусів.

Зазначимо, що в Україну йде похолодання. За прогнозами синоптиків, вже найближчим часом піде перший сніг і повернуться заморозки.

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