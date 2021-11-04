Незвичайну операцію провели на Волині - жінка прийшла на прийом до лікаря, скаржачись на дивне утворення на віці.

Виявилося, що в ній "сидить" паразит, якого міг занести комар, йдеться на сайті клініки, куди звернулася мешканка Луцька.

В результаті хірургічних маніпуляцій була видалена дирофілярія (гельмінт) довжиною 9 см. Крім утворення на віці, паразит ще й ворушився під шкірою - відчуття ворушіння, до речі, є одним із симптомів присутності дирофілярії.

Небезпека в тому, що даний гельмінт мігрує організмом людини. І в добу може пересуватися на відстань 30 см. Якщо його вчасно не виявити і не витягти, можливі проблеми з серцево-судинною системою, печінкою і нирками.

Ризики зараження існують в період активності різних видів комарів (з травня по вересень), попереджають медики. Комах могли інфікувати заражені гельмінтами домашні або дикі тварини.

"Застерігаємо кожного, будьте максимально обачні під час відпочинку, а в разі виявлення незрозумілих підшкірних рухів – не ігноруйте їх. А негайно зверніться до лікаря!", - йдеться в заяві.

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