Помер відомий російський актор, який прославився після яскравої ролі в серіалі «Бригада», але погубив свою кар'єру через торгівлю забороненими препаратами.

Як пише Politeka.net, актор Дмитро Гуменецький, якого знають за роллю начальника Служби безпеки Саші Білого Шмідта у фільмі «Бригада», помер після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Він не дожив до 50 років, померши на 49-му році життя.

Біографія Гуменецького дуже незвичайна. Він був майором спецназу внутрішніх військ, пройшов обидві кампанії в Чечні. У кіно чоловік потрапив випадково, зігравши епізодичну роль у фільмі "Ніжний вік". Слава прийшла до нього після яскравої ролі в серіалі «Бригада». Пізніше Гуменецький також зіграв у фільмі "Бумер".

У 2015 році чоловіка заарештували, виявивши в його гаражі суміш для виготовлення заборонених препаратів. Він був засуджений на 8 років, але в квітні 2021 року був звільнений достроково через проблеми зі здоров'ям.

Відомо, що актор помер від онкології, останні кілька днів він провів у хоспісі.

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