У Хмельницькій інфекційній лікарні від китайського коронавірусу померла вагітна жінка, без матері залишилися 11 дітей.
Як повідомляє Politeka.net, у Хмельницькій інфекційній лікарні, де лікують хворих з коронавірусом, днями померла вагітна жінка. Причиною смерті мешканки області стала коронавірусна хвороба, з якою вона поступила в лікарню. Про це в сюжеті місцевого телеканалу МТРК МІСТО повідомила директор Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна.
За її словами, такий випадок смерті вагітної жінки в цій лікарні перший. Також Піддубна зазначила, що у цієї пацієнтки залишилися 11 дітей, а вона виношувала 12-ту дитину.
Крім того, директор інфекційки зазначила, що у них черги до реанімації, а нещодавно коронавірус забрав життя ще й молодої дівчини – їй було лише 22 роки. Оксана Піддубна підкреслила також, що восени переважно від ковіда помирають люди віком 60-70 років, тоді як хвороба "помолодшала", і до лікарні часто потрапляють пацієнти середнього віку - 40-50 років. Також медпрацівники зазначають, що вакциновані люди швидше одужують і рідше потрапляють у реанімацію.
Чоловік Пугачової Галкін змінився до невпізнання і налякав виглядом: "Конкурент Михайлу Галустяну"
Пішов з життя творець культових радянських фільмів: його картини виростили покоління
Шоптенко показала, що відбувається між Melovin'ом, Каднаєм і Логаєм за лаштунками: "Битва триває"
Юний переможець "Співають всі" зійшовся з відомою співачкою: "Наступного тижня..."
"Холостяк" Заливако і його обраниця Богдан готуються до довгоочікуваної події: "Вміють же баби мужиків розводити"
Нагадаємо, Родичі наймають вертоліт за $10 тисяч: колапс з місцями в лікарнях Одеси виходить з-під контролю.
Як повідомляла Politeka, Ковід забрав життя видатних харків'ян з різницею в один день: "не були щеплені".
Також Politeka писала, "Збережи, Господи": пацієнти лежать на підлозі в лікарні на Луганщині, кадри.