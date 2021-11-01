У Хмельницькій інфекційній лікарні від китайського коронавірусу померла вагітна жінка, без матері залишилися 11 дітей.

Як повідомляє Politeka.net, у Хмельницькій інфекційній лікарні, де лікують хворих з коронавірусом, днями померла вагітна жінка. Причиною смерті мешканки області стала коронавірусна хвороба, з якою вона поступила в лікарню. Про це в сюжеті місцевого телеканалу МТРК МІСТО повідомила директор Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна.

За її словами, такий випадок смерті вагітної жінки в цій лікарні перший. Також Піддубна зазначила, що у цієї пацієнтки залишилися 11 дітей, а вона виношувала 12-ту дитину.

Крім того, директор інфекційки зазначила, що у них черги до реанімації, а нещодавно коронавірус забрав життя ще й молодої дівчини – їй було лише 22 роки. Оксана Піддубна підкреслила також, що восени переважно від ковіда помирають люди віком 60-70 років, тоді як хвороба "помолодшала", і до лікарні часто потрапляють пацієнти середнього віку - 40-50 років. Також медпрацівники зазначають, що вакциновані люди швидше одужують і рідше потрапляють у реанімацію.

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