На 104 році життя зупинилося серце ветерана Другої світової війни Івана Залужного, який брав участь у битві за Сталінград, яка тривала із 17 липня 1942 до 2 лютого 1943 року.

Про смерть легендарного бійця повідомили на офіційній сторінці ексголови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля у Facebook та у пресслужбі ОДА.

Так, серце ветерана, якому в травні цього року виповнилося 103 роки, зупинилося у неділю, 31 жовтня.

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та друзям", - написали у пресслужбі Запорізької ОДА.

Із повідомлення відомо, що Іван Залужний народився у 1917 році, пережив Голодомор, а після здобуття професії токаря працював на місцевому заводі, де в секретному цеху виробляв деталі снарядів.

Перед війною був призваний у 14 гірсько-стрілецький кавказький полк, служив на Далекому Сході. Від початку воєнних дій захищав Сталінград у складі 355 окремого батальйону морської піхоти.

"Пройшов не тільки всю війну, а ще і японську кампанію. Дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.

У 2021 йому виповнилось 103 роки. Він прожив гідне життя і завжди буде прикладом для багатьох! Це велика втрата для всіх нас. Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким Івана Анікійовича Залужного!", - написав Костянтин Бриль.

Зауважимо, що рідний онук нині покійного ветерана Іван Гутнік-Залужний віддав життя за Україну. У 2014 він пішов добровольцем на Донбас і загинув, врятувавши 50 побратимів. Його посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Царство небесне! Це легенда Запоріжжя…", " Вічна пам’ять🙏🙏🙏", " Вічна пам'ять🕯️", " Царство Небесне і вічна пам'ять Герою!", " Шановна людина, поважний вік, гідне життя! Вічна пам'ять герою!", " Земля пухом…", - написали у коментарях під постом Бриля.

Зауважимо, що легендарний ветеран, який народився у селищі Кисличувата Дніпропетровської області, є кавалером ордену Червоного прапора, двох орденів Вітчизняної війни II ступеня, ордена Червоної зірки, ордена Богдана Хмельницького III ступеня та ордена "За мужність" III ступеня. Іван Залужний був майстром спорту СРСР.

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