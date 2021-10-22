В один день не стало відразу двох талановитих музикантів легендарного колективу, композиції якого досі залишаються в пам'яті і переспівують.
21 жовтня пішли з життя клавишник і барабанщик легендарного ВІА "Синій птах" - Дмитро Галицький і Сергій Криницин. Про це стало відомо з Фейсбук, пише Politeka.net.
За інформацією представника групи, Сергій Криницин помер в результаті ускладнень коронавірусу. Музикант перебував під апаратом ШВЛ.
Увечері того ж дня не стало і Дмитра Галицького, який також працював у ДДТ. За інформацією 5-tv.ru, напередодні у клавишника стався напад підшлункової залози, можливо, він порушив дієту, на якій довго сидів. Однак залишається загадкою, чому музиканта теж підключили до ШВЛ. Похорони пройдуть в Калузі, де він і помер.
У мережі висловили свої співчуття з приводу смерті знаменитих музикантів:
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