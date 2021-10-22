Пішли з життя відразу дві талановиті людини

В один день не стало відразу двох талановитих музикантів легендарного колективу, композиції якого досі залишаються в пам'яті і переспівують.

21 жовтня пішли з життя клавишник і барабанщик легендарного ВІА "Синій птах" - Дмитро Галицький і Сергій Криницин. Про це стало відомо з Фейсбук, пише Politeka.net.

За інформацією представника групи, Сергій Криницин помер в результаті ускладнень коронавірусу. Музикант перебував під апаратом ШВЛ.

Увечері того ж дня не стало і Дмитра Галицького, який також працював у ДДТ. За інформацією 5-tv.ru, напередодні у клавишника стався напад підшлункової залози, можливо, він порушив дієту, на якій довго сидів. Однак залишається загадкою, чому музиканта теж підключили до ШВЛ. Похорони пройдуть в Калузі, де він і помер.

У мережі висловили свої співчуття з приводу смерті знаменитих музикантів:

"Сумна подія. Помер відомий музикант, чудова людина Сергій Криницин. Сергій грав у першокласних командах - "Орізонт", Рок-Ательє," Автограф", Синій птах з Сергієм Дроздовим і Дмитром Галицьким та ін зовсім недавно виходив на сцену у складі групи "Аракс"... Упокій, Господи... Світла пам'ять...".

"Пішов з життя один з корифеїв ВІА Синій птах Дмитро Галицький кращий музикант, композитор, виконавець... земля пухом, світла пам'ять нашому коханому Дмитру".