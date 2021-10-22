У Нацполіції розповіли, як проходитимуть перевірки covid-сертифікатом у транспорті та чи виганятимуть пасажирів.
Так, 21 жовтня 2021 року, діють нові правила пасажирських перевезень на період карантину. Тепер, щоб мати можливість пересуватися між регіонами, потрібно мати COVID-сертифікат або ж результати тесту на коронавірус.
Прес-секретар Нацполіції Мар'яна Рева розповіла, що працівники поліції мають право проводити вибіркові перевірки документів у водіїв та пасажирів.
Однак виганяти українців з транспорту, ймовірно, не будуть. Поліцейські складатимуть протоколи саме на перевізників.
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"Водії повинні проконтролювати наявність відповідних документів у пасажирів", - заявила вона.
На вокзалах поліція посилила контроль за порушеннями зазначених правил.
"Знущання над народом було і буде, тому що владу їздять на своїх авто", " А якщо не можна робити щеплення за медичними показаннями!!!А їхати потрібно або ще"," Чим далі в ліс тим більше дров з початку були штрафи за маски а тепер за вакцинацію а що далі", "думають таким способом наповнити бюджет", - обурюються українці.
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