Російська співачка Маша Распутіна та її чоловік заразилися коронавірусом. Стало відомо, в якому стані зараз артистка та її коханий.
Так, у 57-річної Распутіної легка форма захворювання, тому вона знаходиться вдома під наглядом медиків, а ось її чоловікові Віктору Захарову пощастило менше. З 80% ураження легень його госпіталізували до лікарні, пише "СтарХит".
"Лікарі без кінця ставлять крапельниці, роблять уколи, під кисневою маскою лежу цілу добу", - розповідає чоловік Распутіної про свою виписку, яка відбудеться ще нескоро.
Чоловік зізнається, що його стан погіршився через сімейний конфлікт - син від попереднього шлюбу досі не може прийняти мачуху, тобто Распутіну, і вже неабияк вимотав усім нерви. Захаров вважає, що саме син загнав його в лікарню, адже спочатку недуга протікала в нього теж в легкій формі.
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"Мабуть, через нервовий зрив стан погіршився. Стрес, звичайно, зіграв свою роль. Я якраз в той час захворів. Але не поїхав робити КТ - все тягнув. Начебто все стало проходити, але стрес зробив свою справу", - міркує Віктор.
Поки лікарі рятують чоловіка, Распутіна ділиться в своєму Instagram кадрами з шоу "Дуети".
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