Російська співачка Маша Распутіна та її чоловік заразилися коронавірусом. Стало відомо, в якому стані зараз артистка та її коханий.

Так, у 57-річної Распутіної легка форма захворювання, тому вона знаходиться вдома під наглядом медиків, а ось її чоловікові Віктору Захарову пощастило менше. З 80% ураження легень його госпіталізували до лікарні, пише "СтарХит".

"Лікарі без кінця ставлять крапельниці, роблять уколи, під кисневою маскою лежу цілу добу", - розповідає чоловік Распутіної про свою виписку, яка відбудеться ще нескоро.

Чоловік зізнається, що його стан погіршився через сімейний конфлікт - син від попереднього шлюбу досі не може прийняти мачуху, тобто Распутіну, і вже неабияк вимотав усім нерви. Захаров вважає, що саме син загнав його в лікарню, адже спочатку недуга протікала в нього теж в легкій формі.

"Мабуть, через нервовий зрив стан погіршився. Стрес, звичайно, зіграв свою роль. Я якраз в той час захворів. Але не поїхав робити КТ - все тягнув. Начебто все стало проходити, але стрес зробив свою справу", - міркує Віктор.

Поки лікарі рятують чоловіка, Распутіна ділиться в своєму Instagram кадрами з шоу "Дуети".

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