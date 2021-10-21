Трагедія сталася рано вранці 21 жовтня в місті Шеньян на північному сході Китаю - в результаті вибуху газу в барбекю-ресторані піднялася величезна хмара пилу, а уламки розлетілися на сотні метрів.
З'явилися подробиці: будівля, де стався вибух, одночасно була житловою і комерційною. Спочатку повідомлялося про одну жертву, але згодом кількість загиблих зросла до трьох. Ще близько 30 осіб отримали травми і були доставлені в лікарню, передає CNN.
За повідомленням місцевого пожежного управління, пошуково-рятувальні роботи тривають, на місці працюють 25 пожежних машин і 110 рятувальників.
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В результаті вибуху від будівлі, де розташований ресторан, залишився один бетонний "скелет", також були вибиті вікна в довколишніх домах і зупинено рух транспорту.
Судячи з відео, поширеним в соціальних мережах, уламки накрили всю вулицю.
Точна причина вибуху ще з'ясовується.
Користувачі Мережі висловлюють свої співчуття у зв'язку з трагедією:
"Наші молитви з вами!"
"Це жахливо"
"Всі навколишні магазини були пошкоджені, люди постраждали!"
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