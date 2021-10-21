Трагедія сталася рано вранці 21 жовтня в місті Шеньян на північному сході Китаю - в результаті вибуху газу в барбекю-ресторані піднялася величезна хмара пилу, а уламки розлетілися на сотні метрів.

З'явилися подробиці: будівля, де стався вибух, одночасно була житловою і комерційною. Спочатку повідомлялося про одну жертву, але згодом кількість загиблих зросла до трьох. Ще близько 30 осіб отримали травми і були доставлені в лікарню, передає CNN.

За повідомленням місцевого пожежного управління, пошуково-рятувальні роботи тривають, на місці працюють 25 пожежних машин і 110 рятувальників.

Explosion took place on Taiyuan Street.



Taiyuan Street runs from Nanwu Road to Nanba Road in both directions from north to south, Vehicles cannot pass.



Vehicles can choose Nanjing Street, Heping Street, and the far end of Shengli Street to detour. pic.twitter.com/TJVl3Y54Mk — News China 24 (@NewsChina24) October 21, 2021

В результаті вибуху від будівлі, де розташований ресторан, залишився один бетонний "скелет", також були вибиті вікна в довколишніх домах і зупинено рух транспорту.

Судячи з відео, поширеним в соціальних мережах, уламки накрили всю вулицю.

Точна причина вибуху ще з'ясовується.

Користувачі Мережі висловлюють свої співчуття у зв'язку з трагедією:

"Наші молитви з вами!"

"Це жахливо"

"Всі навколишні магазини були пошкоджені, люди постраждали!"

BREAKING 🚨 Massive damage reported and multiple structures destroyed in Shenyang, China due to a gas explosion pic.twitter.com/LCHB2Jy4xp — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 21, 2021

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