З 21 жовтня в Україні посилюються карантинні правила, нововведення стосуються проїзду в громадському транспорті - щоб потрапити, наприклад, в поїзд тепер недостатньо одного квитка.

Так, з сьогоднішнього дня, перед посадкою в поїзд пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген. Дітям і неповнолітнім достатньо мати квиток і посвідчення особи. Про це повідомляє "Укразалізниця".

Перевіряти наявність документів буде провідник, причому на вході у вагон - раніше в поїздах "Інтерсіті" документи перевіряли вже в дорозі. При відсутності COVID-документів провідник може не пустити пасажира у вагон.

Теж саме стосується міжрегіональних автобусів і літаків - наявність COVID-документів обов'язкова.

Голова Кабміну Денис Шмигаль заявив під час останнього засідання уряду: "Я вас попереджав, завтра без ковід-сертифіката ви в автобус, поїзд або літак вже не сядете, але є винятки...".

Під винятками прем'єр мав на увазі громадський транспорт в містах і поїздки всередині однієї області. Такий транспорт буде ходити як і раніше, навіть в "червоній зоні", проте влада на місцях може вводити деякі посилення на свій розсуд. Наприклад, в Запоріжжі пускають тільки на "сидячі місця" і діє певна заборона для пільговиків (не пускатимуть в години пік вранці і ввечері).

Дотримання правил контролюють поліцейські - відтепер рейди стануть в порядку речей. Правоохоронці перевірятимуть міжобласний транспорт.

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