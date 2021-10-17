Радянський і російський актор театру і кіно Владислав Ширченко пішов з життя у Воронежі 14 жовтня, прощання і похорон артиста відбудуться в понеділок, 18 жовтня
Про це повідомили у Воронезькому академічному театрі драми імені Кольцова.
Владиславу Ширченко було 75 років. Причина смерті не уточнюється.
"Театр висловлює співчуття рідним і близьким Владислава Васильовича. Світла пам'ять...",- йдеться в повідомленні.
Майбутній актор з'явився на світ 23 лютого 1946 року. У 1968 році він закінчив Воронезький філія Ленінградського державного інституту театру, музики і кіно.
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Роком раніше Ширченко виконав свою першу роль в театрі. На екранах він вперше з'явився в 1977 році, зігравши косморга Березкіна в "Справі Бобрових".
Також в його послужному списку такі важливі роботи як соціальна драма за сценарієм Юрія Щехочихіна "Щеня", бойовик з Серебряковим "З Дону видачі немає", "Чоловіча жіноча гра", кримінальна драма"Праведник". Акторові однаково легко давалися як комедійні, так і драматичні ролі, глядачі захоплювалися його вмінням перевтілюватися.
Також Ширченко ставив вистави як режисер.
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