Стало відомо, де українцям платять найбільші пенсії

В Україні середній розмір пенсії в липні збільшився до 3,7 тис.грн. При цьому з січня до липня 2021-го пенсія суддів зросла з 67,9 до 83,2 тис.грн, тобто їм стали платити на 15,3 тис. грн. більший.

Такі дані були надані Пенсійним фондом на офіційному сайті.

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Крім того, суми виплат відрізняються в залежності від області. Наприклад, у Києві пенсіонерам платять 5,1 тис. грн, а в Тернопільській області всього 2,9 тис.грн. Високі виплати пенсіонери отримують і в Харківській, а також Луганській областях.

Це можна пояснити тим, що в цих регіонах знаходиться велика кількість промислових підприємств, де українці отримували високі білі зарплати.

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Суддям же пенсія рахується інакше: вони при наявності стажу можуть претендувати на високі виплати - 80% своєї зарплати. Простим українцям не добитися такого співвідношення пенсії до заробітку, навіть якщо вони мають 80 років стажу.

В результаті пенсії простих українців зростають на сотні гривень, а виплати служителів Феміди – на десятки тисяч гривень.

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