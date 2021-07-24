Це лише питання часу

"До Червоної зони, Я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - заявив головний санлікар України.

Варто відзначити, що останній пік захворюваності коронавірусів в Україні був зафіксований 9 квітня - тоді вірус підтвердили у 19799 осіб. Відтоді епідемія пішла на спад - у п'ятницю, 23 липня, було підтверджено 1195 випадків.

За весь час пандемії від коронавірусу померли 55 311 українців.



Нагадаємо, що українців попередили про третю хвилю ковіда, почалася підготовка

Як повідомляла Politeka раніше, четверта хвиля коронавірусу, в МОЗ назвали терміни і чим буде відрізнятися

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