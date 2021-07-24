Головний санітарний лікар України не виключив введення локдауну в країні
За словами Ігоря Кузіна, низька статистика з поширенням коронавірусу-це не привід розслаблятися.
"Україна реєструє на своїй території штам "Дельта". Вже майже сто країн звітують, що "Дельта" викликає великі і швидкі спалахи на території держав", - заявив чиновник під час ефіру "Сніданку з 1+1".
Головний санлікар підкреслив, що дотримуватися карантинних обмежень і вакцинуватися важливо вже зараз.
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За словами Кузіна, локдаун в Україні може наступити вже цієї осені.
"До Червоної зони, Я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - заявив головний санлікар України.
Варто відзначити, що останній пік захворюваності коронавірусів в Україні був зафіксований 9 квітня - тоді вірус підтвердили у 19799 осіб. Відтоді епідемія пішла на спад - у п'ятницю, 23 липня, було підтверджено 1195 випадків.
За весь час пандемії від коронавірусу померли 55 311 українців.
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