Українці отримають значну надбавку до пенсій
Як передає Politeka.net, про це повідомили на "Урядовому порталі".
Так, на 45% (834,3 грн) зросла мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій.
"Тепер вона становить 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, замість раніше встановлених 165%", - йдеться в повідомленні.
Крім того, вже починаючи з 1 липня, українські військовослужбовці, отримуватимуть на 2 тисячі гривень більше до пенсії. Розмір виплати складе 3854 гривні.
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Виплати "підвищених" пенсій почнуться вже з серпня.
Варто зазначити, що цього року в Україні планується провести підвищення пенсій, яке складатиметься з 5 етапів.
Наступний етап запланований на зиму цього року.
Підвищення прожиткового мінімуму та відповідне збільшення мінімальної пенсії за віком.
У календарі наголошується, що в грудні 2021 планується підвищення прожиткового мінімуму з 1854 грн до 1934 грн і збільшення надбавок, підвищень до пенсії.
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