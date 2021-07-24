Суми піднялись майже на 50%

Українці отримають значну надбавку до пенсій



Як передає Politeka.net, про це повідомили на "Урядовому порталі".

Так, на 45% (834,3 грн) зросла мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій.

"Тепер вона становить 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, замість раніше встановлених 165%", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вже починаючи з 1 липня, українські військовослужбовці, отримуватимуть на 2 тисячі гривень більше до пенсії. Розмір виплати складе 3854 гривні.

Виплати "підвищених" пенсій почнуться вже з серпня.

Варто зазначити, що цього року в Україні планується провести підвищення пенсій, яке складатиметься з 5 етапів.

Наступний етап запланований на зиму цього року.

Підвищення прожиткового мінімуму та відповідне збільшення мінімальної пенсії за віком.

У календарі наголошується, що в грудні 2021 планується підвищення прожиткового мінімуму з 1854 грн до 1934 грн і збільшення надбавок, підвищень до пенсії.



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