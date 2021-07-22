Українців попередили про проблеми з виходом на пенсію

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної це стосується близько 3,3 мільйонів неформально зайнятих працівників. Про це вона заявила під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30", передає Finance.ua.

За словами міністра, через неофіційне працевлаштування близько півмільйона українців вийдуть на пенсію на 1-5 років пізніше однолітків, оскільки їм не вистачатиме страхового стажу.

За даними Лазебної, в Україні крім 3,3 млн неформально зайнятих працівників, ще 6,3 млн осіб з різних причин не входять до складу робочої сили, наприклад-студенти і пенсіонери. 2,3 мільйона українців зайняті домашніми обов'язками", тобто фактично не беруть участь у ринку праці. З них 2 мільйони – жінки.

За словами міністра, якщо така ситуація не зміниться, то, як прогнозує Світовий банк, до 20% українських пенсіонерів старше 65 років не матимуть в майбутньому права на страхову пенсію. Вони зможуть претендувати тільки на окрему соціальну допомогу від держави.

Нагадаємо, з 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок підняли до 60 років. Пенсійний вік для чоловіків і жінок, таким чином, зрівнявся.

Щоб отримати пенсію за віком, страховий стаж повинен бути не менше 28 років.

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