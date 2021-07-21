Україну накрили дощі з градом
Як передає Politeka.net, кадри наслідків стихії публікують люди в мережі.
Україну вже кілька днів заливає дощами і накриває градом, а найбільше постраждали південні регіони країни.
Так, північ Миколаєва накрив циклон. Найбільше постраждали від негоди Первомайський і Вознесенський райони, а очевидці кажуть, що розмір градин досягав розміру курячого яйця.
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Стихія розгулялася і в північній частині Одеської області - там пройшли зливи зі шквалистим вітром. У деяких районах пройшов град розміром з яблуко, а дерева виривало з корінням.
Жителям Закарпаття пощастило ще менше - в одному з районів області раптово затопило кілька сіл: там підтоплені будинки, розмиті дороги і знищені врожаї.
У ДСНС повідомляють, що через негоду енергопостачання у середу, 21 липня, відсутнє у 838 населених пунктах у 13 областях України.
Нагадаємо, негода обрушила на українців весь гнів, вода затопила будинки: кадри потопу.
Як повідомляла Politeka, стихія розбушувалася на Одещині, з'явилося відео: "Смерч, дощ і град"
Також Politeka писала, що Київ пішов під воду, затоплено метро: кадри найпотужнішої атаки стихії.