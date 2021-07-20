Синоптик зробила важливе попередження про погоду

На зміну страшній спеці прийшли проливні дощі і урагани, але синоптики просять українців не розслаблюватися.

Як прогнозує завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі для Радіо НВ, грядуть нові підвищення температур і рекордна спека.

Синоптик зазначає, що аномальне підвищення температур спостерігається останні п'ять років і це говорить про те, що відбувається прискорення кліматичних змін не тільки в Україні, але і в цілому на планеті.

Вона прогнозує, що Україну все ще очікують температурні рекорди цього літа. Такі спекотні хвилі будуть приходити в нашу країну все частіше і українців очікують періоди з аномально високою температурою в майбутньому.

Як пояснює Віра Балабух, не в останню чергу це пов'язано зі зміною людської діяльності і викидом парникових газів.

Тобто парниковий ефект посилюється, і ми бачимо, що у нас зараз події розвиваються за найгіршим сценарієм, який прогнозували кліматологи.



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