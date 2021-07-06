Відома модель і актриса Емілі Ратаковски з'явилася на людях у зухвалій мінісукні, під якою немає білизни

Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель і актриса Емілі Ратаковскі ніколи не соромилася демонструвати свої розкішні форми. Сторінка дівчини в Instagram рясніє відвертими знімками, і навіть після народження первістка, модель не відмовилася від пікантних фотосесій.

Так, цього разу Емілі виклала в соцмережі чергову порцію фотографій, на яких з'явилася в спокусливому образі. Схоже, красуня побувала на вечірці в елітному готелі, вона з'явилася перед камерою з келихом в руках. Для виходу в світ модель вибрала світле мініплаття з відкритою спиною, яке підкреслило ідеальну фігуру і ледь прикрило пружний бюст.

Шанувальники в захваті від нових фотографій Ратаковскі, її публікацію засипають коментарями і лайками: "Ви знаєте, чого я дійсно хочу?", "Будьте терплячі стосовно своїх послідовників. Ми тебе любимо!", "До наступного разу!", "Твоє плаття таке красиве", "Хай благословить Бог прекрасну королеву", "Я хочу лайків, будь ласка, дівчинка", "Просто красиво".

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