Відома актриса Моніка Беллуччі показалася разом з 16-річною дочкою Дівою Кассель на обкладинці глянцевого журналу

Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі була у шлюбі з Венсаном Касселем 14 років. У пари з'явилися діти-Діва і Леоні. 16-річна дочка вже встигла зробити перші кроки в модельному бізнесі. І ось, Моніка у себе на сторінці в Instagram вирішила показати, як разом з Дівою знялися для журналу VOGUE.

На фото Моніка була ззаду і обіймала дочку. Красуні були в сукнях з декольте.

"Діва Кассель зніметься разом зі своєю матір'ю Монікою Беллуччі", - підписала актриса фото.

Венсан Кассель теж вирішив опублікувати фото колишньої дружини і дочки. У нього був знімок набагато якісніше і в кадрі Моніка була присутня практично повністю. Можна помітити, що у Діви і Моніки однакові наряди.

"Сімейна справа", - підписав Кассель.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Якщо відносини колишніх, то тільки такі"," неймовірні", " чудові. Як чудово бачити, що ви поважаєте матір своїх дітей, незважаючи на розлуку. В наші дні це красиво і рідко. Приємна сім'я".

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