Вона чесно вирішила розповісти про те, як зважилася на підкорення найвищих гір Антарктиди, після якого їй ледь не ампутували носа, також вона показала кілька кадрів. На опублікованих у мережі фото вона позувала з відмороженим носом.
За підкорення висоти Марина мало не попрощалася зі своїм носом, що відморозила.
«Чесно кажучи, саме за цю вершину я таку ціну заплатити не була готова. Мені навіть пророкували ампутацію. Але я дуже намагалася лікуватися, дотримуватися всіх правил. Тепер про те, що трапилося мені нагадують лише шрами і підвищена чутливість до холоду», - написала дружина мера Дніпра.
Вона зауважила, що тільки через рік була готова розповісти про це і показати, як виглядало її обличчя через цей випадок і не хотіла визнавати, що тепер отримує наслідки у вигляді більшої чутливості до холодних температур.
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Ще рік тому не могла виставити подібні фото у соцмережі, але зараз наважилася на цей крок, щоб стати третьою жінкою з України, яка наважилася побувати на найвищій точці Арктики.
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