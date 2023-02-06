Як пише Politeka.net , до Дніпра доставили 21-річного студента, якого дістали напівживим з-під завалів після ракетного обстрілу в Краматорську. Генеральний директор обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко розповів у своєму Фейсбуці, як вдалося врятувати студента.

Риженко у публікації зазначив, що Дмитро є студентом харківського університету радіоелектроніки, де навчається на четвертому курсі. Молодий чоловік вирушив до мами до Краматорська. Поки батьки були в гостях, у будинок потрапила ракета, внаслідок чого всі загинули. Але Дмитра та його сусіда вдалося витягти з-під завалів.

"У лікарні Мечникова згадав, що бачив біло-жовтий спалах, тиск по всьому тілу, нудота, відчуття, що присипало вугіллям, важку безпросвітну темряву. У душі попрощався з рідними, помолився. Потім постарався щебінь виплюнути з рота, не вийшло. Задихаючись, проковтнув", - написав Риженко.

Також директор зазначив, що ліву частину тіла Дмитру придавила плита, але він намагався кликати на допомогу як міг. Коли студент почув звуки, микав, як міг. До лікарні його доставили з розбитою головою, зламаним носом та зламаною рукою. Після допомоги у Краматорську його доправили до лікарні ім. Мечнікова.

"Маніпуляції, операції – все позаду. Діма готується до виписки, чекає на маму, яка вирішила для себе, що народила його вдруге", - підсумував Риженко в публікації.

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