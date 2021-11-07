В результаті тисняви на концерті американського репера Тревіса Скотта в місті Х'юстон штат Техас - вісім осіб у віці від 14 до 27 років загинули, 13 постраждалих у лікарні.

Відвідувачі концерту діляться в мережі спогадами про пережите. Багато хто нарікає на нелюдську поведінку не тільки організаторів концерту, а й самого репера Тревіса Скотта. Гнівні коментарі можна побачити під постом репера в мережі, а також на особистих сторінках в пабліках.

Одна з відвідувачок заходу розповіла, що їй стало погано в натовпі. Дівчина знепритомніла, коли на концерті утворилася тиснява. За її словами, люди з усіх боків напирали на неї так сильно, що вона не могла дихати: "Люди благали освітлювачів і команду організаторів зупинити концерт, але вони не стали".



Багато користувачів мережі під відео висловилися про те, що виконавця турбують тільки гроші. При цьому вони відзначали, що наявність грошей не означає, що можна перестати бути людиною.

Коли погано стало другій людині, її виносили із залу, то шоу тривало. В результаті виступ було зупинено тільки після того, як надійшли дані про кілька десятків постраждалих.

"Ти ясно все бачив, але просто продовжував співати", "Ви буквально продовжували співати, спостерігаючи, як чиєсь мляве тіло виносять із залу. Ви абсолютно огидні", "вони перестануть бушувати, якщо музика зупиниться. Шоу не варте людських життів, - писали в мережі.

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