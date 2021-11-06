На трасі в Миколаївській області зіткнулися два автомобілі, в одному з яких їхала родина з маленькими дітьми - на жаль, вижили не всі.
ДТП сталася вночі 6 листопада на автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь" поблизу с. Шевченкове. Лоб в лоб зіткнулися автомобілі Chevrolet Lacetti і ВАЗ-2101. Остання машина від удару вилетіла в кювет, де перекинулася. Саме в ній їхала велика сім'я. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу поліції.
33-річний водій ВАЗа, а також його пасажири, діти у віці 3-х і 5-ти років загинули до прибуття медиків. На місці знадобилася допомога рятувальників: довелося вирізати тіла з понівеченого авто.
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27-річна пасажирка і малюки одного, п'яти і шести років отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили в Миколаївську обласну дитячу лікарню.
37-річний водій Chevrolet істотно не постраждав.
За фактом відкрито кримінальне провадження, правоохоронці з'ясовують причину та обставини ДТП.
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