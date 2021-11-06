Сто людей загинули і більше ста були травмовані в столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні в п'ятницю, 6 листопада, коли бензовоз потрапив в ДТП на жвавому перехресті, а потім вибухнув.

Вибух стався рано вранці після того, як автобус врізався в цистерну в Веллінгтоні, передмісті на схід від Фрітауна.

Мер міста Івонн Акі-Сав'єрр повідомила про 100 загиблих. А місцеве видання Sierraloaded передає, що жертв набагато більше-близько 400. Оприлюднені дані поки не остаточні.

Ще 100 постраждалих надійшли на лікування в лікарні та клініки по всій столиці, повідомила Reuters заступник міністра охорони здоров'я Амара Джамбай.

Серед жертв були люди, які зібралися, щоб зібрати паливо, що витекло з розбитого автомобіля і постраждали від вторинних вибухів.

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1 — Mohamed Saidu Bah (@MohamedSaiduBah) November 6, 2021

«У нас так багато жертв, обгорілих трупів. Це жахлива, жахлива аварія», - сказала Бріма Буре Сісей, глава Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами, на відео з місця події, опублікованому в Інтернеті.

На зображеннях, широко поширених в інтернеті, видно, як кілька сильно обгорілих жертв лежать на вулицях, коли вогонь охопив магазини і будинки поблизу.

Video received: a fuel tanker exploded in Sierra Leone’s capital Freetown last night.

CNN reporting that at least 84 people have been killed. pic.twitter.com/2SBvntrarb — Samira Sawlani (@samirasawlani) November 6, 2021

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