Сто людей загинули і більше ста були травмовані в столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні в п'ятницю, 6 листопада, коли бензовоз потрапив в ДТП на жвавому перехресті, а потім вибухнув.
Вибух стався рано вранці після того, як автобус врізався в цистерну в Веллінгтоні, передмісті на схід від Фрітауна.
Мер міста Івонн Акі-Сав'єрр повідомила про 100 загиблих. А місцеве видання Sierraloaded передає, що жертв набагато більше-близько 400. Оприлюднені дані поки не остаточні.
Ще 100 постраждалих надійшли на лікування в лікарні та клініки по всій столиці, повідомила Reuters заступник міністра охорони здоров'я Амара Джамбай.
Серед жертв були люди, які зібралися, щоб зібрати паливо, що витекло з розбитого автомобіля і постраждали від вторинних вибухів.
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«У нас так багато жертв, обгорілих трупів. Це жахлива, жахлива аварія», - сказала Бріма Буре Сісей, глава Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами, на відео з місця події, опублікованому в Інтернеті.
На зображеннях, широко поширених в інтернеті, видно, як кілька сильно обгорілих жертв лежать на вулицях, коли вогонь охопив магазини і будинки поблизу.
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