В Україні підробка COVID-сертифікатів стане кримінальним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі або штрафу в розмірі до 170 тисяч гривень.

Напередодні Верховна Рада розглянула законопроект, розроблений для боротьби з підробкою ковід-сертифікатів, які стали особливо актуальні на тлі посилення карантину в країні. Депутати підтримали ідею введення кримінальної відповідальності за дане порушення. За законопроект у першому читанні проголосували 282 нардепи.

Розроблений закон передбачає внесення нової статті 321-3 "Незаконні дії з документами, що стосуються проведення профілактичних щеплень" до Кримінального кодексу. У ній прописані можливі покарання за підробку документів про вакцинацію або використання завідомо неправдивих сертифікатів.

Так, медичні працівники, які вносять неправдиві дані про щеплення до документації каратимуться штрафом у розмірі від 2000-4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис.до 68 тис. гривень) або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 1-3 років.

Для тих, хто виготовляє підроблені сертифікати з метою збуту покарання буде ще суворішим: штраф у розмірі 5000-10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 тис.до 170 тис. гривень) або позбавлення волі на строк до 3 років.

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