"Ого, як так?"

Сумна звістка сколихнула Україну, ввечері 27 жовтня у дворі власного будинку був убитий один з лідерів "Правого сектора" в Сумах.

29-річного чоловіка застрелили на очах у його дружини. Інцидент стався близько 21 години, був убитий активіст НПР "Правий сектор" Сумщини Олександр Іваніна. Про це у себе на ФБ-сторінці передає голова місцевого осередку "ПС" Сергій Супрун.

За його словами, Олександр з дружиною Анною під'їхали на машині до свого під'їзду. Іваніна підійшов до багажника, щоб дістати речі, коли пролунало кілька пострілів.

"У цей час неподалік на лавочці сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю - і почав стріляти", - розповів Супрун.

Голова Сумського осередку "ПС" припустив, що вбивство пов'язане з антикримінальною діяльністю Іванини.

У поліції з цього приводу поки тільки інформують, що надійшло повідомлення про вбивство чоловіка 1992 року народження: "Попередньо — вогнепальне поранення", передає "Суспільне".

Користувачі Мережі висловлюють свої співчуття у зв'язку з трагедією:

"Не можу повірити. Жах!"

"Ого, як так?"

"Вічна пам'ять Воїну честі!!! Герої не вмирають!"

"Не спіймали вбивць?"

"Дуже шкода... Царство Небесне..."

"Сумно, вічна пам'ять Героям!"

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