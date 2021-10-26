Про що потрібно знати

Новий більш "заразний" штам COVID-19 (AY.4.2 або Delta Plus), що з'явився вперше у Великобританії, в даний час виявлений і в Україні.

Про це повідомив Секретар РНБО України Олексій Данилов В ефірі програми "Свобода слова", передає Politeka.net.

За його словами, українські вчені отримали підтвердження, що мутація "дельти" сьогодні вже є на території нашої країни. Данилов назвав регіони, де був зафіксований штам AY.4.2.

"Це місто Львів, Тернопіль, це наша Західна Україна. Більш того, вона починає поширюватися в Києві", - зазначив секретар РНБО.

Додамо, дослідження мутованої Дельти ще тривають, проте, за словами директора Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу, цей варіант COVID-19 може виявитися на 10% заразніше звичайної Дельти.

У рамках боротьби з пандемією в Україні, нагадаємо, наказом МОЗ від 1 жовтня ввели в дію рішення оперативного штабу МОЗ щодо реагування на ситуації щодо поширення інфекційних хвороб, яких можна запобігти шляхом вакцинації.

МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти коронавірусу є обов'язковими (працівники сфери освіти, чиновники та працівники адміністрацій державної влади). Після набрання чинності цим наказом роботодавці повинні обов'язково відсторонити невакцинованих працівників від роботи без збереження заробітної плати. Однак місце роботи зберігається за людиною.

Крім того, в Україні вже 6 областей знаходиться в "червоній зоні" (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська) і ще три на підході (Львівська, Житомирська, Луганська). З 26 жовтня "червона зона" вводиться в Рівненському і Миколаївському регіонах.

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