В Україні деяким людям вводитимуть третю дозу вакцини від COVID-19 - у МОЗ розповіли, кому саме і за яких умов її робитимуть.

Національна технічна група експертів на засіданні сформулювала чіткі рекомендації щодо введення третьої дози. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу.

Кузін зазначив, що цього тижня Національна технічна група надасть своє офіційне рішення і МОЗ сформує документ.

За його словами, додаткові дози будуть рекомендовані тим людям, яким зробили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, які мають імунодефіцитні стани - первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації.

Питання про бустерну дозу також розглядається, але рішення ще не прийнято.

Варто відзначити, що у Києві протягом літа Департамент охорони здоров'я КМДА підготував додаткові місця в лікарнях для хворих на коронавірус на випадок збільшення їх кількості. Всього в столиці є понад 5,5 тисяч ліжок.

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