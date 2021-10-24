На календарі тільки жовтень

Справжня зима прийшла в Україну незважаючи на те, що на календарі ще тільки жовтень місяць.

Так, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський почав валити сніг. Про це розповіли в Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в неділю, 24 жовтня.

Також рятувальники повідомили про морозну погоду. За їхніми даними температура повітря опустилася до -6 градусів.

У горах хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний 3 метрів в секунду.

" Станом на на 10:40 24.10.2021 в г. Поп Іван Чорногорський температура повітря -6 ° Со, вітер південно-західний 3м / з, хмарно з проясненнями", - говортся в повідомленні.

Раніше синоптики заявляли, що цього року зима в Україні буде більш традиційною для нашого регіону. За їхніми прогнозами вона буде морозною і зі снігом.

"Попередньо прогнозуємо, що зима буде. Сезонний прогноз ще не готовий, але попередньо можна очікувати зиму-хоч і не з 30-градусним морозом, але буде менше відлиг і тривалий зимовий період", – повідомили вони.

Фестиваль, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А ось і перша ластівка

Ruslan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Засікаємо через скільки хвилин вийде

Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А камера з КНДР і теликом?

Фестиваль, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Anna Khvan]

Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель

Artem, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦‍♂

Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Топ 10 розпилів😂 😂 😂,, напиляла вона там нормально

Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]

[У відповідь на Фестиваль]

Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю

Вікторія, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Ой, як незручно вийшло 😜 😜 😜

Костянтин, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі

Vendetta, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Це називається-порішали 😉

Bastian Meier, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Одна з дуже багатьох злодіїв при владі)нічого дивно)

Поки увага відвернута фотками призерів олімпіад і нібито здешевленням тарифів, швиденько і цю справу замнуть)

Фестиваль, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Alex Vonavi]

Це і є відкат) закупівлю за завищеною вартістю виправдати як два пальці до речі

Фестиваль, [12.08.21 17: 53]

[У відповідь на Костянтин]

Ремонт вулиць - це хліб для чинуш на відкаті

Mores, [12.08.21 17:53]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Нікогла нічого не зміниться ... буде тільки свербінні..

Занудон Садовий, [12.09.21 13: 04]

[У відповідь на запитання INFO ⚓️]

пизда рулю

., [12.09.21 13:04]

[У відповідь на запитання INFO ⚓️]

Ти повинен був боротися зі злом а не примкнути до нього

Плоскогубці, [12.09.21 13: 04]

[У відповідь на запитання INFO ⚓️]

Нагадавши, на Україну насуваються дощі зі снігом, з'явився прогноз.

Як повідомляла Politeka, в Україні випав Жовтневий сніг, фото негоди.

Також Politeka писала, що через циклон погода в Україні змінилася, озвучений прогноз.