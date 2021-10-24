Справжня зима прийшла в Україну незважаючи на те, що на календарі ще тільки жовтень місяць.
Так, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський почав валити сніг. Про це розповіли в
Також рятувальники повідомили про морозну погоду. За їхніми даними температура повітря опустилася до -6 градусів.
У горах хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний 3 метрів в секунду.
" Станом на на 10:40 24.10.2021 в г. Поп Іван Чорногорський температура повітря -6 ° Со, вітер південно-західний 3м / з, хмарно з проясненнями", - говортся в повідомленні.
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Раніше синоптики заявляли, що цього року зима в Україні буде більш традиційною для нашого регіону. За їхніми прогнозами вона буде морозною і зі снігом.
"Попередньо прогнозуємо, що зима буде. Сезонний прогноз ще не готовий, але попередньо можна очікувати зиму-хоч і не з 30-градусним морозом, але буде менше відлиг і тривалий зимовий період", – повідомили вони.
Фестиваль, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А ось і перша ластівка
Ruslan, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Засікаємо через скільки хвилин вийде
Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А камера з КНДР і теликом?
Фестиваль, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Anna Khvan]
Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель
Artem, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦♂
Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Топ 10 розпилів😂 😂 😂,, напиляла вона там нормально
Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]
[У відповідь на Фестиваль]
Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю
Вікторія, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Ой, як незручно вийшло 😜 😜 😜
Костянтин, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі
Vendetta, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Це називається-порішали 😉
Bastian Meier, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Одна з дуже багатьох злодіїв при владі)нічого дивно)
Поки увага відвернута фотками призерів олімпіад і нібито здешевленням тарифів, швиденько і цю справу замнуть)
Фестиваль, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Alex Vonavi]
Це і є відкат) закупівлю за завищеною вартістю виправдати як два пальці до речі
Фестиваль, [12.08.21 17: 53]
[У відповідь на Костянтин]
Ремонт вулиць - це хліб для чинуш на відкаті
Mores, [12.08.21 17:53]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Нікогла нічого не зміниться ... буде тільки свербінні..
Занудон Садовий, [12.09.21 13: 04]
[У відповідь на запитання INFO ⚓️]
пизда рулю
., [12.09.21 13:04]
[У відповідь на запитання INFO ⚓️]
Ти повинен був боротися зі злом а не примкнути до нього
Плоскогубці, [12.09.21 13: 04]
[У відповідь на запитання INFO ⚓️]
Нагадавши, на Україну насуваються дощі зі снігом, з'явився прогноз.
Як повідомляла Politeka, в Україні випав Жовтневий сніг, фото негоди.
Також Politeka писала, що через циклон погода в Україні змінилася, озвучений прогноз.