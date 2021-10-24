У ніч на неділю, 24 жовтня, на дорозі в Херсонській області було дуже неспокійно – загинули діти.
Аварія з трагічними наслідками трапилася автодорозі між населеними пунктами Давидів Брід та Мала Олександрівка Бериславського району. Там автомобіль Volkswagen Touareg на високій швидкості протаранив дерево.
Як повідомила прес-служба
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Крім цього, в страшному ДТП в Херсонській області також постраждали ще дві дитини 2004 року народження, яких з різними травмами госпіталізували в лікарню.
На місці були присутні багато швидких.
Поліцейські працюють над з'ясуванням усіх обставин трагедії. Розпочато розслідування за фактом ДТП згідно ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
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