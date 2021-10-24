Незважаючи на те що сезонний прогноз поки не готовий, синоптик Тетяна Негадайлова розповіла, якою буде погода в Україні цієї зими і чим вона буде відрізнятися від попередньої.

Синоптик у коментарі виданню Парламент.иа повідомила, що цього року зима в Україні буде більш традиційною для нашого регіону. Зима в Україні буде досить морозною і сніжною.

Синоптик зазначила, що після завершення 30-річного кліматичного періоду в 2020-му, вже перша зима була незвичною, і мала всі сезонні ознаки попереднього тридцятиріччя – з 1961 по 1990 рік.

"Попередньо прогнозуємо, що зима буде. Сезонний прогноз ще не готовий, але попередньо можна очікувати зиму – хоч і не з 30-градусним морозом, але буде менше відлиг і тривалий зимовий період", – резюмувала Негайдалова.

Вона закликала шукати в такому прогнозі позитив і не засмучуватися тим, хто розраховував, що зима буде теплою.

Варто відзначити, що раніше перехід до зими в Україні був плавним, з поступовим похолоданням восени і нульовою температурою в грудні, але зараз сезони сильно змістилися.

Тому кліматична зима може початися в кінці січня і завершитися в кінці лютого, або початися в кінці грудня і закінчиться в січні, або протриматися з грудня по лютий.

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