Незважаючи на те що сезонний прогноз поки не готовий, синоптик Тетяна Негадайлова розповіла, якою буде погода в Україні цієї зими і чим вона буде відрізнятися від попередньої.

Синоптик у коментарі виданню Парламент.иа повідомила, що цього року зима в Україні буде більш традиційною для нашого регіону. Зима в Україні буде досить морозною і сніжною.

зима, морози, погода, скрін

Синоптик зазначила, що після завершення 30-річного кліматичного періоду в 2020-му, вже перша зима була незвичною, і мала всі сезонні ознаки попереднього тридцятиріччя – з 1961 по 1990 рік.

"Попередньо прогнозуємо, що зима буде. Сезонний прогноз ще не готовий, але попередньо можна очікувати зиму – хоч і не з 30-градусним морозом, але буде менше відлиг і тривалий зимовий період", – резюмувала Негайдалова.

Популярні новини зараз

Поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко: "Ласкаво просимо..."

Надбавка до пенсії українцям: кому, скільки і коли почнуть доплачувати

Сльози на "Майстер Шеф", дружина відомого кухаря розридалася через вчинок учасниці: "З першої серії бісить"

Трагедія у Катерини Кухар, пішов з життя знаменитий український артист: "Назавжди залишиться в серці"

Переможниця "Холостяка" Квіткова приголомшила звісткою про нове поповнення і кадром з пологового будинку: "Дуже подобається"
Показати ще

Вона закликала шукати в такому прогнозі позитив і не засмучуватися тим, хто розраховував, що зима буде теплою.

зима, люди, погода

Варто відзначити, що раніше перехід до зими в Україні був плавним, з поступовим похолоданням восени і нульовою температурою в грудні, але зараз сезони сильно змістилися.

Тому кліматична зима може початися в кінці січня і завершитися в кінці лютого, або початися в кінці грудня і закінчиться в січні, або протриматися з грудня по лютий.

Нагадаємо, на Україну насуваються дощі зі снігом, з'явився прогноз.

Як повідомляла Politeka, в Україні випав жовтневий сніг, фото негоди.

Також Politeka писала, що через циклон погода в Україні змінилася, озвучений прогноз.