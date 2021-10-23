Трагедія з юним українцем на залізниці, друг розкрив деталі: "Страждав важкою..."

Електричка збила підлітка в Києві. Друг загиблого відгукнувся в соцмережах, розповівши подробиці інциденту.

Про НП на залізниці повідомили в прес-службі Київпастрансу. Інцидент стався 23 жовтня близько 9 ранку з міською електричкою № 7313. У повідомленні йдеться, що через попадання людини під поїзд було перекрито рух транспорту на перегоні ст. Вишгородська - ст. Сирецька. На місці працювали фахівці. Об одинадцятій годині потяги знову пустили.

За інформацією місцевої поліції, електричка збила молодика, якому на вигляд близько 17 років, пише "Обозреватель". Особа загиблого ще встановлюється.

Українці обговорюють трагедію, в коментарях відгукнувся хлопець, який назвав себе другом жертви. За його словами, той напередодні інциденту говорив про самогубство. Крім того, загиблий нібито страждав від психічного розладу.

"Це мій друг. Перед смертю гуляв з другом вночі, спостерігали за місяцем. Були розмови про самогубство, але друг це не прийняв всерйоз. Він страждав важкою депресією", - повідомив користувач.

Інші приєдналися до обговорення:

"Неодноразово писав в 1551, щоб облаштували в даному місці перехід, Там пішохідна доріжка закінчується у торця рейок і погано проглядається перегін, так як все заросло... Підсумок ігнора бачимо в зведеннях новин на даному місці..."

"Менше треба в навушниках ходити і дивитися по сторонах, тим більше на залізниці"

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