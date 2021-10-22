Укрзалізниця підготувала українцям без Covid-сертифікатів "сюрприз".
З 21 жовтня 2021 року в Україні діють нові правила пасажирських перевезень, що стосуються міжобласних пересувань.
Такою можливістю тепер володіють лише власники COVID-сертифікатів, а також результатів ПЛР-тестування.
"Укрзалізниця" відкрила на вокзалах мобільні пункти тестування на коронавірус.
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Олена Кравець показала підрослих близнюків і розкрила їх суперздатність: "О, дивіться..."
16-річний переможець "Співають всі" змусив Винника, Могилевську та інших схопитися зі своїх місць: "Боже, як можна"
Закохана суддя "Майстер Шеф" Мартиновська поділилася почуттями і романтичними фото: "Тримайте мене"
Олег Винник після зізнання про хворобу повідомив ще одну сумну новину: "Зараз неможливо"
Вони працюють для тих, хто має квиток на поїзд. Вартість експрес-тесту становить 350 гривень.
"Надалі АТ" Укрзалізниця "збільшуватиме перелік вокзалів, де працюватимуть такі пункти, а також їх кількість", - йдеться в повідомленні.
Таким чином не вакцинованим пасажирам доведеться доплатити плюс 350 гривень до поїздки.
До слова, в Україні з 21 жовтня змінилися правила перевезення пасажирів. У зв'язку з посиленням карантину залізничники пояснили нюанси прийдешніх змін, і кого перестануть пускати в потяги «Укрзалізниці».
Так, тепер, щоб сісти на поїзд обов'язково потрібно пред'явити провіднику документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус. У разі недотримання правил бригада поїзда буде зобов'язана викликати поліцію.
Нагадаємо, не всіх "Укрзалізниця" пустить у потяги: кого торкнуться обмеження з 21 жовтня.
Як повідомляла Politeka, в Укрзалізниці попередили про нові правила, які документи потрібні: "Перестануть пускати в потяги".
Також Politeka писала, що Ляшко пояснив, як українцям без щеплення поїхати в інше місто: "після 21 жовтня можна..."