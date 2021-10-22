Укрзалізниця підготувала українцям без Covid-сертифікатів "сюрприз".

З 21 жовтня 2021 року в Україні діють нові правила пасажирських перевезень, що стосуються міжобласних пересувань.

Такою можливістю тепер володіють лише власники COVID-сертифікатів, а також результатів ПЛР-тестування.

"Укрзалізниця" відкрила на вокзалах мобільні пункти тестування на коронавірус.

Вони працюють для тих, хто має квиток на поїзд. Вартість експрес-тесту становить 350 гривень.

"Надалі АТ" Укрзалізниця "збільшуватиме перелік вокзалів, де працюватимуть такі пункти, а також їх кількість", - йдеться в повідомленні.

Таким чином не вакцинованим пасажирам доведеться доплатити плюс 350 гривень до поїздки.

До слова, в Україні з 21 жовтня змінилися правила перевезення пасажирів. У зв'язку з посиленням карантину залізничники пояснили нюанси прийдешніх змін, і кого перестануть пускати в потяги «Укрзалізниці».

Так, тепер, щоб сісти на поїзд обов'язково потрібно пред'явити провіднику документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус. У разі недотримання правил бригада поїзда буде зобов'язана викликати поліцію.

Нагадаємо, не всіх "Укрзалізниця" пустить у потяги: кого торкнуться обмеження з 21 жовтня.

Як повідомляла Politeka, в Укрзалізниці попередили про нові правила, які документи потрібні: "Перестануть пускати в потяги".

Також Politeka писала, що Ляшко пояснив, як українцям без щеплення поїхати в інше місто: "після 21 жовтня можна..."