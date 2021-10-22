Пішов з життя радянський і український футболіст Сергій Морозов-в останні роки він був аналітиком на футбольних телеканалах.

Про це повідомив директор телеканалів Футбол ½ /3 Алекандр Денисов.

"Жахливі новини. Помер Сергій Морозов. Співчуття рідним і близьким", - написав Денисов у Facebook.

"Жаль.., один з кращих на каналі був експертів.. Світла пам'ять..", "Та як так?? Тільки ж недавно дзвонив йому ... який кошмар. Світла пам'ять...", " Нехай земля буде пухом. Мої співчуття рідним і близьким. Прекрасна людина і фахівець пішов....", "Світла пам'ять. Завжди подобалося слухати його коментарі", "світла Вам пам'ять, Сергій Юрійович", " дуже шкода. Царство Небесне", - пишуть українці в мережі.

Раніше повідомлялося, що британський композитор і поет Леслі Брикасс, який написав пісні до фільмів "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" і "Голдфінгер", пішов з життя.

Відомо, що смерть була природною і Леслі не страждав смертельними захворюваннями. Це сталося у вівторок 19 жовтня вранці.

Про смерть музиканка повідомив його син Адам, закликаючи фанатів підняти чарку за покійного. 90-річний музикант заснув у понеділок, але не прокинувся на наступний день, тому його агент написав, що він "тихо пішов вранці".